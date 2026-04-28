BJP के ‘बंगाल गुड बाय’ पोस्ट से गरमाई सियासत, TMC का आरोप – बंगाल की संस्कृति को मिटाने की कोशिश

TMC ने साफ कहा है कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल को एक अलग पहचान के तौर पर नहीं देखना चाहती, बल्कि उसे 'एक जैसा बनाने' की कोशिश कर रही है। पार्टी ने आरोप लगाया कि BJP का मकसद राज्य की सांस्कृतिक विविधता को खत्म करना है। TMC ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा कि 'बंगाल गुड बाय ' (Bengal Good Bye' सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि बंगाल की संस्कृति पर हमला है। पार्टी ने इसे बंगाल विरोधी मानसिकता बताया।