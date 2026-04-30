एग्जिट पोल्स पहले भी हुए हैं फेल: शमा मोहम्मद का दावा- केरल में 200% जीतेगा UDF, तमिलनाडु में भी फिर लौटेगी कांग्रेस-DMK सरकार

Shama Mohamed Exit Poll Statement: विधानसभा चुनाव 2026 के एग्जिट पोल जारी होने के बाद कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शमा मोहम्मद ने विभिन्न राज्यों के एग्जिट पोल पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों के पक्ष में दावा किया है। मीडिया से बात करते हुए शमा मोहम्मद ने कहा कि हरियाणा, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पिछले चुनावों के दौरान एग्जिट पोल गलत साबित हुए थे। उन्होंने आरोप लगाया कि इन राज्यों के मौजूदा एग्जिट पोल भी विश्वसनीय नहीं हैं।