जब ससुर ने ही खोल दी थी दाऊद की डील की पोल, धरे गए थे भारत के दो बड़े गुटका किंग

एस, हुसैन जैदी ने अपनी किताब 'डोंगरी टु दुबई: सिक्स डिकेड्स ऑफ द मर्डर माफिया' में यह ब्योरा देते हुए बताया है कि 2004 में पुलिस दाऊद के लिए काम करने वाले सलीम चिप्लुन और अनीस के बीच एक फोन काल सुनने की कोशिश कर रही थी। इसी कॉल से पुलिस को पता चला कि ये चोर बाजार से गुटका बनाने वाली मशीन के पुर्जे खरीदने की बात कर रहे थे। पुलिस को शक हुआ तो उसने जांच शुरू की। जांच के सिलसिले में पुलिस ने दाऊद के ससुर इब्राहिम कश्मीरी को पूछताछ के लिए बुलाया। इसी पूछताछ में गुटका किंग और अंडरवर्ल्ड की गलबहियों की पोल खुल गई। इसके बाद जोशी और धारीवाल पर पुलिस का शिकंजा कस गया।