गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव में रविंद्र जडेजा की बहन हार गई, जानिए किस पार्टी से थीं उम्मीदवार



हालांकि, चुनाव सिर्फ पार्टियों के बीच की लड़ाई तक सीमित नहीं रहा। राजकोट की एक सीट ने इसे थोड़ा निजी रंग भी दे दिया। यहां भारतीय क्रिकेटर रविंद्र जडेजा(Ravindra Jadeja) की बहन नयनाबा जडेजा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थीं। उनकी उम्मीदवारी ने शुरुआत में काफी चर्चा बटोरी, लेकिन नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। राजकोट के वार्ड नंबर 2 में नयनाबा को बीजेपी उम्मीदवार के सामने टिक पाना मुश्किल हुआ। चुनाव के दौरान उनकी पहचान और लोकप्रियता को कांग्रेस के लिए मजबूत फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन वोटिंग के दिन समीकरण बदल गए। इस सीट पर मुकाबला कहीं न कहीं परिवार और राजनीति के बीच टकराव की कहानी बन गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा।