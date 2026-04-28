रूस से भारत आ रही है S-400 की चौथी खेप, आसमान में दुश्मन की मिसाइलों को पल भर में कर देगी ढेर

भारत ने अक्टूबर 2018 में रूस के साथ S-400 एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने का समझौता किया था। इस डील के तहत कुल पांच यूनिट भारत को मिलनी हैं। S-400 को दुनिया का सबसे आधुनिक सिस्टम माना जाता है, जो जमीन से हवा में मार करता है। यह एक साथ कई हवाई खतरों जैसे- दुश्मन के फाइटर जेट, ड्रोन, क्रूज और बैलिस्टिक मिसाइल को पहचान सकता है और उन्हें हवा में ही नष्ट कर सकता है। इसकी मारक क्षमता कई सौ किलोमीटर तक है, जो इसे भारत के लिए बहुत जरूरी बनाती है।