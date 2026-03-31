Crime File: जब गुलशन कुमार के कत्ल के बाद शाहरुख खान से हुई थी पूछताछ

इतने बड़े फिल्मी नामों का सलेम से कथित कनेक्शन! पुलिस के लिए बड़ी मुसीबत थी कि इस दिशा में जांच को आगे कैसे बढ़ाया जाए। क्या उन्हें गिरफ्तार करें? या गवाह बनाकर केस मज़बूत करें? और सबसे बड़ी बात, इनमें से कोई किसी बड़े नेता का करीबी निकला तो? ऐसे सवालों में उलझे शर्मा ने मौके की नजाकत को भांपते हुए तय किया कि अगला कदम उठाने से पहले दिल्ली और मुंबई के राजनीतिक आकाओं से हां करा ली जाए। इसके बाद उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। हर पत्रकार को बुलाया गया, छोटे-बड़े सब अखबारों के। पुलिस कंट्रोल रूम पर फोन करने वाले हर शख्स को ऑर्डरलीज के ज़रिए संदेश पहुंचाया गया कि नए पुलिस कमिश्नर रोनाल्ड मेंडोंका बड़ा ऐलान करने वाले हैं।