Crime File: गोली मारी, फिर चढ़ाई गाड़ी- मुंबई पुलिस के गले की फांस बना था जावेद हथौड़ा का एनकाउंटर

जिस दिन मेंडोका पुलिस कमिश्नर बने, उसी दिन एक ऐसी घटना हुई जिससे मुंबई पुलिस की बड़ी फजीहत हुई। बलार्ड पियर पर एक मुठभेड़ हुई, जिसमें एक शख्स मारा गया। एपीआई वसंत ढोबले ने यह एनकाउंटर किया और उनके लोगों ने मीडिया में खबर फैला दी कि गुलशन कुमार का शूटर मार गिराया गया। मराठी अखबारों ने ढोबले को हीरो बना दिया। लेकिन, क्राइम ब्रांच के दफ्तर में कोई जश्न नहीं था। जब मीडिया ने पूछा कि वह 'मेन शूटर' था या 'साइड शूटर'? तो अफसरों का जवाब था कि जांच जारी है। यह 'जवाब' अपने आप में कई सवा ही बहुत कुछ कह रही थी।