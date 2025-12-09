मेरी सुपारी ली है, छह महीने में इसे खत्म करो- सीएम ने दिया था ऑर्डर, STF के लिए न्यूयॉर्क से लाया गया था आइडिया

बाद में पुलिस के अफसर और सिपाही घंटों खोखा बीनते रहे। इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई है। लेकिन, किसने की, यह किसी को पता नहीं था। जिन्होंने देखा था, वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। तभी शाही के अंतिम संस्कार में एक सब-इंस्पेक्टर को किसी ने सुराग दिया। सुराग देने वाला शाही का ही कोई रिश्तेदार था। वह उस सब-इंस्पेक्टर को भी जानता था। उसने बताया कि हत्या की पीछे बिहार का गैंग है और वजह रेलवे के ठेकों का झगड़ा है। छह महीने से कोई श्रीप्रकाश शुक्ला इसे धमका रहा था और बार-बार कहता था कि होली से पहले मार डालेंगे।