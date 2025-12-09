9 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

मेरी सुपारी ली है, छह महीने में इसे खत्म करो- सीएम ने दिया था ऑर्डर, STF के लिए न्यूयॉर्क से लाया गया था आइडिया

वीरेंद्र शाही की 126 गोलियों से हत्या, बिहार कनेक्शन और CM कल्याण सिंह की हिट लिस्ट-जानिए कैसे बना श्रीप्रकाश शुक्ला यूपी पुलिस का सबसे बड़ा टारगेट।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Vijay Kumar Jha

Dec 09, 2025

Famous don, gorakhpur gangster, gorakhpur crime, shri prakash shukla, श्रीप्रकाश शुक्ला, गोरखपुर डॉन श्री प्रकाश शुक्ल, गोरखपुर का डॉन कौन है, up stf, hari sankar tiwari, kalyan singh, kalyan singh murder, shri prakash shukla special story, up stf story

31 मार्च, 1997। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। स्प्रिंगडैल स्कूल के पास की सड़क। सुबह साढ़े नौ बजे का वक्त। सड़क पर पूरी चहल-पहल थी। तभी गोलियों की आवाज ऐसे आनी शुरू हुई, जैसे दीवाली पर किसी ने आतिशबाजी की हो। सारे लोग इधर-उधर भागे। गोलियां बरसाने वाले इत्मिनान से बरसाते जा रहे थे। एक आदमी के शरीर में 126 गोलियां उतार दीं। फिर आराम से चले गए।

शाही के अंतिम संस्कार में मिला सुराग

बाद में पुलिस के अफसर और सिपाही घंटों खोखा बीनते रहे। इस बीच पूरे उत्तर प्रदेश में जंगल की आग की तरह खबर फैल गई कि वीरेंद्र शाही की हत्या हो गई है। लेकिन, किसने की, यह किसी को पता नहीं था। जिन्होंने देखा था, वे कुछ बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। तभी शाही के अंतिम संस्कार में एक सब-इंस्पेक्टर को किसी ने सुराग दिया। सुराग देने वाला शाही का ही कोई रिश्तेदार था। वह उस सब-इंस्पेक्टर को भी जानता था। उसने बताया कि हत्या की पीछे बिहार का गैंग है और वजह रेलवे के ठेकों का झगड़ा है। छह महीने से कोई श्रीप्रकाश शुक्ला इसे धमका रहा था और बार-बार कहता था कि होली से पहले मार डालेंगे।

सब-इंस्पेक्टर ने नाम बताने से किया इनकार

यूपी में आईपीएस अफसर रहे राजेश पाण्डेय ने अपनी किताब ‘वर्चस्व’ में बताया है कि यही वह दिन था जब यूपी पुलिस ने पहली बार श्रीप्रकाश शुक्ला का नाम सुना था। पाण्डेय ने उस सब-इंस्पेक्टर से जानकारी देने वाले के बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना था- बताने वाले को वह जिंदा नहीं छोड़ेगा।

इसके बाद यूपी पुलिस श्रीप्रकाश की कुंडली जुटाने में लगी। गोरखपुर पुलिस से बहुत ज्यादा पता नहीं चल पाया। सिवाय इसके कि मामखोर गांव का 22-23 साल का लड़का है, जिसे हथियारों का बड़ा शौक है और जो ज़्यादातर बिहार में रहता है।
लेकिन, इसी बीच कुछ ऐसा हुआ कि यह खौफनाक लड़का पुलिस की हिट लिस्ट में आ गया। तब कल्याण सिंह यूपी के सीएम हुआ करते थे। एक दिन उन्होंने अजय राज शर्मा को बुलाया। शर्मा उस समय एडीजी (लॉ एंड ऑर्डर) हुआ करते थे। उनका लखनऊ से तबादला हो चुका था। वह सीतापुर में ट्रेनिंग कॉलेज में तैनात थे।

CM के मर्डर की सुपारी ली

शर्मा, जो बाद में दिल्ली पुलिस के कमिश्नर बने, ने अपनी किताब BITING THE BULLET: Memoirs of a Police Officer में लिखा है कि उन्हें सीएम (कल्याण सिंह) ने लखनऊ बुलाया। सीएम बेचैन दिख रहे थे। किसी ने उनकी (सीएम) सुपारी ली थी। सीएम को उनके किसी बहुत करीबी व्यक्ति ने यह बात बताई थी। सीएम ने शर्मा को आदेश दिया कि एक यूनिट तैयार करके दीजिए जो श्रीप्रकाश और उसके गैंग का खात्मा करे।

पूरे देश में किसी एक अपराधी के लिए पुलिस की एक यूनिट बनने का यह पहला मामला था। इसके लिए छह महीने का समय दिया गया था। इसका जो सरकारी आदेश आया था उसमें हथियारों की तस्करी का भी जिक्र था, लेकिन पूरी एसटीएफ़ वास्तव में श्रीप्रकाश शुक्ला के आतंक को खत्म करने के लिए बनी थी।

न्यूयॉर्क से आया था आइडिया

उन्हीं दिनों एक और बात हुई। राजीव रत्न शाह उस समय उत्तर प्रदेश के प्रिन्सिपल सेक्रेटरी थे। वह अपनी बेटी के पास अमेरिका गए हुए थे। इसी बीच लखनऊ में एक बड़ा अपहरण और मर्डर हो गया। रस्तोगी परिवार का। यह परिवार उत्तर प्रदेश का रसूखदार और पैसे वाला परिवार था।

उत्तर प्रदेश में दवा की सप्लाई करने वाली सबसे बड़ी कंपनी के मालिक थे केके रस्तोगी। एक सुबह वह अपने बेटे के साथ टहलने के लिए बॉटैनिकल गार्डन जा रहे थे। रास्ते में श्रीप्रकाश ने उन्हें निशाना बनाया। उनकी गाड़ी में टक्कर मार कर रोकने की कोशिश की। उन्होंने विरोध किया तो गोली मार दी।

केके रस्तोगी मर गए। उनके बेटे को अगवा कर लिया गया। फिर कानपुर में उनके ससुर को फोन किया, जो शहर के बड़े जेवर कारोबारी थे। उन्हें कहा- लड़का मेरे पास है, कहीं भटकना मत। उधर रस्तोगी और राजीव रत्न शाह के पारिवारिक संबंध थे। राजीव शाह को अमेरिका में खबर दी गई। वह तुरंत न्यूयॉर्क पुलिस विभाग (एनवाईपीडी) के मुख्यालय गए। एनवाईपीडी ने अलग यूनिट बना कर कैसे माफिया को खत्म किया, इस बारे में वहां लिखे गए नोट का अध्ययन किया। उन्होंने कागज पर 15-20 पॉइंट्स लिख कर अपना नोट बनाया और वहां से लौट गए। उन्होंने अमेरिका से भी तय समय से पहले वापसी कर लिया। उस आइडिया का इस्तेमाल यहां के एसटीएफ में किया गया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

09 Dec 2025 10:23 am

Published on:

09 Dec 2025 10:22 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / मेरी सुपारी ली है, छह महीने में इसे खत्म करो- सीएम ने दिया था ऑर्डर, STF के लिए न्यूयॉर्क से लाया गया था आइडिया

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

मैंने मार डाला…’ मां-बेटियां रहीं पांच घंटे लाश के साथ, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की बेरहमी से हत्या

बेटियों के सामने कत्ल, लिव-इन पार्टनर इंजीनियर की दर्दनाक मौत से कांपा लखनऊ (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

UP Crime: लखनऊ के बीबीडी इलाके में सनसनी: लिव-इन पार्टनर ने की इंजीनियर की हत्या

प्यार का भरोसा टूटा, लिव-इन रिश्ते में खून की होली, इंजीनियर की दर्दनाक हत्या (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ

Codeine Syrup: कोडीन कफ सिरप पर योगी सरकार का प्रहार, अवैध नशा कारोबारियों पर कसा शिकंजा पूरे प्रदेश में

कोडीन युक्त कफ सिरप पर योगी सरकार की ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति, पूरे प्रदेश में सख्त कार्रवाई से टूटा अवैध नेटवर्क (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

Yogi Government: एथेनॉल उत्पादन में रिकॉर्ड उछाल, योगी सरकार की नीति से यूपी बना आर्थिक ताकत का केंद्र

योगी सरकार की आबकारी नीति से निवेश को रफ्तार, एथेनॉल हब बना उत्तर प्रदेश (फोटो सोर्स : Information Department )
लखनऊ

पति की कब्र से उठी न्याय की पुकार, पत्नी की आंखों से बहा सच, इंसाफ की उम्मीद जगी

पत्नी की शिकायत से खुला रहस्य, कब्र से निकाला गया युवक का शव, पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया (फोटो सोर्स : Police Media Cell )
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.