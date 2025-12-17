101 नरमुंडों की सनक में कर डाले थे 86 कत्ल…35 ब्राह्मणों को मारा; गोलियां मारता नहीं, बरसाता था

राजेश पांडेय के मुताबिक, बिहार, यूपी और नेपाल में लगातार पुलिस की रेड से परेशान श्रीप्रकाश शुक्ला ने दिल्ली में छिपने की योजना बनाई। उसने अपने करीबी साथी अनुज की मदद से एक फ्लैट किराए पर लिया। पता चला कि फ्लैट के मालिक एक पूर्व प्रधानमंत्री के निजी सचिव रह चुके थे और दिल्ली में उनके कई फ्लैट थे। पहले वहां एक बैंक मैनेजर परिवार सहित रहता था, जिसका हिमाचल प्रदेश ट्रांसफर होने के बाद यह फ्लैट खाली पड़ा था। श्रीप्रकाश को लगा कि रसूखदार व्यक्ति का फ्लैट होने के कारण यहां पुलिस का शक कम जाएगा। उसने तय किया कि फ्लैट से कोई फोन कॉल नहीं की जाएगी। अनुज पांच मोबाइल और 12 प्री-एक्टिवेटेड सिम ले आया। कॉल करनी होती तो ये लोग 20–25 किलोमीटर दूर जाकर, रास्ते बदलते हुए चलती गाड़ी से बात करते थे।