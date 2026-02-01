1 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

दो ट्रेलरों के बीच फंसा टेम्पो, परखच्चे उड़े…दो की मौत, रेस्क्यू के दौरान क्रेन भी पलटा…घंटों मची रही अफरा तफरी

रविवार सुबह करीब 9 बजे एक भीषण सड़क हादसे में कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। तेज रफ्तार दो ट्रेलरों के बीच एक ऑटो पूरी तरह दब गया, जिससे मौके पर अफरा-तफरी मच गई, हादसे में तीन लोगों की मौत हो गई।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 01, 2026

Up news, accident news

फोटो सोर्स: पत्रिका, भीषण दुर्घटना में तीन मरे

रविवार की सुबह नौ बजे गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया के जीरो पॉइंट पर भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। मृतकों में कैंपियरगंज थानाक्षेत्र के नुरुद्दीनचक निवासी प्रतिमा पुत्री संजय पासवान, पीपीगंज थानाक्षेत्र के तुर्कवलिया निवासी श्रीकांत पुत्र प्रहलाद, नरसिंह पाल , कुशीनगर शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और इंटरनेशनल हाइवे पर लंबा जाम लग गया।

दो ट्रेलरों के बीच पिसा टैंपो, तीन की मौत

जानकारी के मुताबिक जीरो पॉइंट पर मोरंग-बालू लदा एक ट्रेलर खड़ा था और उसके बगल से दूसरा ट्रेलर गुजर रहा था। इसी दौरान कालेसर की तरफ से आ रहा तेज रफ्तार खाली ट्रेलर सामने से आ रहे टेम्पो से टकरा गया।

टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि टेम्पो दोनों ट्रेलरों के बीच फंस गया और बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। चारों ओर चीख पुकार मची रही, हादसे के बाद भारी संख्या में भीड़ इकठ्ठा हो गई।

रेस्क्यू में जुटा क्रेन भी पलटा, मची रही अफरा तफरी

सूचना मिलते ही पीपीगंज और चिलुआताल थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। दो क्रेन और एक जेसीबी की मदद से कटर मशीन का इस्तेमाल कर टेम्पो को ट्रेलरों के बीच से निकाला गया। टेम्पो में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक एक युवती और टेम्पो चालक की मौत हो चुकी थी।

अन्य घायलों, जिनमें टक्कर मारने वाले ट्रेलर का चालक भी शामिल है को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इसी बीच हादसे के बाद रेस्क्यू के दौरान दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को हटाने के दौरान एक क्रेन भी पलट गई, जिससे कुछ समय के लिए स्थिति और बिगड़ गई। हालांकि पुलिस और प्रशासन की मशक्कत के बाद हालात पर काबू पा लिया।

ये भी पढ़ें

देवरिया में बड़ा हादसा होते होते बचा…सड़क पर बस खड़ी कर सो गया ड्राइवर, जाम लगने पर पहुंची पुलिस ने हटवाई बस
देवरिया
Up news, deoria news,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

01 Feb 2026 04:19 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / दो ट्रेलरों के बीच फंसा टेम्पो, परखच्चे उड़े…दो की मौत, रेस्क्यू के दौरान क्रेन भी पलटा…घंटों मची रही अफरा तफरी
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

गोरखपुर में राजन महाराज की टीम को गोली मारने की धमकी, आहत महराज बोले… केकरे माई में दम बा, मार के देखावे

Up news, gotakhour
गोरखपुर

‘2027 में CM, फिर 2029 में PM…’ योगी आदित्यनाथ को लेकर राजन महाराज का बड़ा बयान

गोरखपुर में राजन जी महाराज का बड़ा बयान!
गोरखपुर

CBI की एंट्री, करेगी रेलवे में हुई फर्जी नियुक्तियों की जांच, केस दर्ज…फंस सकती हैं और मछलियां, रेलवे अधिकारियों में हड़कंप

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

India News–C Voter के ‘Mood of the Nation’ सर्वे में सांसद रवि किशन शुक्ला देश के सबसे लोकप्रिय OTT स्टार घोषित

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

लापता लड़की का बॉयफ्रेंड समझ युवक का अपहरण, चलती गाड़ी से 30 km दूर फेंककर बदमाश फरार…परिजनों में दहशत

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.