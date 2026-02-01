दो ट्रेलरों के बीच फंसा टेम्पो, परखच्चे उड़े…दो की मौत, रेस्क्यू के दौरान क्रेन भी पलटा…घंटों मची रही अफरा तफरी

रविवार की सुबह नौ बजे गोरखपुर–सोनौली मार्ग पर जंगल कौड़िया के जीरो पॉइंट पर भीषण सड़क हादसे में दो लोगों की मौत हो गई, जबकि तीन अन्य घायल हो गए। मृतकों में कैंपियरगंज थानाक्षेत्र के नुरुद्दीनचक निवासी प्रतिमा पुत्री संजय पासवान, पीपीगंज थानाक्षेत्र के तुर्कवलिया निवासी श्रीकांत पुत्र प्रहलाद, नरसिंह पाल , कुशीनगर शामिल हैं। हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और इंटरनेशनल हाइवे पर लंबा जाम लग गया।