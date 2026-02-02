लिव इन पार्टनर ने ही पत्नी संग मिलकर किया था मुंबई के प्रिया की नृशंस हत्या… गला दबाया, सिर कुचला…लाश को भी किया नग्न

विजय ने बताया कि इसी बीच घरवालाें ने संध्या से शादी करा दी। शादी के बाद पत्नी को भी लेकर मुंबई चला गया। वहां एक साल बाद इंस्टाग्राम के जरिए फिर प्रिया संपर्क में आ गया। इसके बाद फिर दोनों मिलने जुलने लगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि वहां की पुलिस ने बताया कि कई बार विजय और प्रिया लंबी डेटिंग पर चले जाते थे। इस पर विजय की पत्नी के कंप्लेन पर पुलिस विजय को प्रिया के साथ पाती थी।