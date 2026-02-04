गोरखपुर में भाजपा नेता पर फायरिंग, पीठ में लगी गोली…हालत गंभीर, भारी फोर्स तैनात

गोरखपुर के गगहा थानाक्षेत्र में मंगलवार की रात बाइक सवार बदमाशों ने भाजपा नेता को गोली मार दी। गोली उनके पीठ में लगी, जिसके बाद वह जमीन पर गिर गए। मौके का फायदा उठाते हुए बदमाश फरार हो गए। घटना की सूचना पर गगहा थाने की पुलिस पहुंची।तत्काल भाजपा नेता को एंबुलेंस से जिला अस्पताल भिजवाया, जहां इलाज चल रहा है।