एम्स गोरखपुर के मेस के खाने में निकले कीड़े…मेडिकल छात्रों ने किया हंगामा, बोले…कागज मे होती है जांच

मेडिकल छात्रों का आरोप है कि हाल यह है कि बासी खाना सुबह में दोबारा गरम कर परोसा जा रहा। मेस में खुले में फेंकी गई सड़ी-गली सब्जी का इस्तेमाल किया जा रहा। जानकारी के मुताबिक एम्स में मेस चलाने का टेंडर गुजरात के श्रीदेवी कैटर्स अलंकेश्वर कंपनी को मिला है। इसके मैनेजर राधेश्याम ने कहा कि जितना पेमेंट मिल रहा, उसमें सबसे बढ़िया सुविधा दी जा रही है।