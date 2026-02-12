12 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गोरखपुर

गोरखपुर जिला कारागार में बंदी पर नुकीले हथियार से हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह…जेल में कैसे पहुंचा नुकीला समान

गोरखपुर जिला कारागार में बंद बंदी पर हमला करने का मामला सामने आया है। बैरक में साथ में रहने वाले बंदी पर गाली-गलौज और नुकीली चीज से हमला करने का आरोप लगाया है।

less than 1 minute read
Google source verification

गोरखपुर

image

anoop shukla

Feb 12, 2026

Up news, gorakhpur

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, जिला कारागार

गोरखपुर जिला कारागार से हैरान करने वाली खबर है, यहां अंदर एक बंदी ने दूसरे बंदी पर गाली-गलौज और नुकीली वस्तु से हमला करने का आरोप लगाया है। मामले में जेल अधीक्षक को प्रार्थना पत्र देकर आरोपी बंदी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है।

बंदी पर दूसरे बंदी ने नुकीली चीज से किया हमला

जानकारी मिली है कि संतकबीरनगर के खलीलाबाद पठान टोला निवासी सुशील कुमार चौधरी थाना खोराबार में दर्ज धोखाधड़ी के मामले में 24 फरवरी 2025 से जिला कारागार गोरखपुर की बैरक नंबर 26 में निरुद्ध हैं।

सुशील कुमार ने आरोप लगाया है कि 10 फरवरी 2026 की रात लगभग 3:30 बजे सहबंदी खरभान यादव उर्फ राहुल यादव ने उनसे गाली-गलौज की और नुकीली वस्तु से हमला कर दिया।

घायल बंदी ने कारवाई की मांग की

हमले के बाद पीड़ित बंदी ने 11 फरवरी को जेल अधीक्षक को लिखित शिकायत देकर आरोपी बंदी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की मांग की है। जेल प्रशासन की ओर से भेजी गई तहरीर के आधार पर शाहपुर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

अभिनव त्यागी, SP सिटी

SP सिटी अभिनव त्यागी ने बताया कि घायल बंदी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। यह मामला अति गंभीर है कि जेल में अंदर कैसे नुकीली चीज पहुंची, इसकी जांच कराई जाएगी, दोषी पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

ये भी पढ़ें

बंदिश बढ़ी तो एक ही फंदे से लटक कर चाची-भतीजे ने दी जान, परिजनों में मचा कोहराम
एटा
Up news, etah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Feb 2026 01:48 pm

Published on:

12 Feb 2026 01:42 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Gorakhpur / गोरखपुर जिला कारागार में बंदी पर नुकीले हथियार से हमला, सुरक्षा व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह…जेल में कैसे पहुंचा नुकीला समान

बड़ी खबरें

View All

गोरखपुर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

रफ्तार की भेंट चढ़े दो युवक, तेज रफ्तार बोलेरो टोल से भिड़ी…परखच्चे उड़े, दरवाजा तोड़कर निकाले गए घायल

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में युवक की पीट-पीटकर हत्या, शादी में डीजे पर नाचने को लेकर हुई थी मारपीट…गाँव में भारी फोर्स तैनात

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

कंधे पर स्टार, दारोगा की वर्दी…पुलिस के हिरासत में हुआ चौंकाने वाला खुलासा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर में 15 साल के भतीजे के साथ भागी 35 साल की चाची, शादी करने के पहले ही पुलिस ने दबोचा

Up news, gorakhpur
गोरखपुर

गोरखपुर के 2 सौ दरोगाओं को SSP ने पढ़ाया पुलिसिंग का पाठ, अनुचित आचरण पर होगी कठोर कारवाई

Up news, gorakhpur
गोरखपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.