रफ्तार की भेंट चढ़े दो युवक, तेज रफ्तार बोलेरो टोल से भिड़ी…परखच्चे उड़े, दरवाजा तोड़कर निकाले गए घायल

मृतक आशुतोष पांडेय के घर में कोहराम मचा हुआ है पत्नी पूजा पांडेय बदहवास है, दो बच्चे राघवेंद्र और तनिष्क इस बात से अनजान है कि उनके पिता अब नहीं है। SP साउथ दिनेश कुमार पुरी ने बताया कि डेमेज बोलेरो को कब्जे में लिया है। बोलेरो का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया था, दरवाजे जाम हो गए थे।दरवाजा ताेड़कर किसी तरह घायलों को बाहर निकाला गया और अस्पताल भिजवाया गया।