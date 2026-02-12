सिरफिरे युवक ने पिता और भाई पर किया जानलेवा हमला, खून से लथपथ देख दूसरा भाई हुआ बेहोश

फोटो सोर्स: पत्रिका, SP नॉर्थ ज्ञानेंद्र
गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक युवक ने अपने पिता और भाई पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि बारात में जाने के लिए उसे बाइक देने से मना कर दिया गया। इसी बात पर गुस्साए बेटे ने ब्लेड से पिता पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, इतना ही नहीं बचाव में आए भाई पर भी उसने हमला कर दिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।
इस दौरान एक भाई अपने पिता और भाई को खून से लथपथ देख बेहोश हो गया। दोनों घायलों का इलाज BRD मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। वहीं पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर करवाई शुरू कर दी है।
जानकारी के मुताबिक सहजनवा के महुआ गांव में गुरुवार को बारात जाने के लिए बाइक न मिलने पर एक युवक ने अपने पिता और भाई पर ब्लेड से हमला कर दिया। इसमें पिता की गर्दन पर गंभीर चोट आई, जबकि दूसरा भाई भी चोटिल हो गया। इसी बीच तीसरा भाई खून देखकर बेहोश हो गया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया।
आरोपी के पिता रविन्द्र निषाद घर बनाने का काम करते हैं। उनका बेटा विशाल, जो पेंट-पॉलिश का काम करता है, बुधवार की रात में गांव के एक व्यक्ति के बारात में जाने के लिए बाइक मांग रहा था। पिता ने बाइक देने से इनकार कर दिया।
इससे गुस्साए विशाल ने गुरुवार को विशाल ने पहले अपने पिता रविन्द्र निषाद और भाई विनय पुत्र रविन्द्र पर ब्लेड से गले पर ताबड़तोड़ वार कर दिया। SP नार्थ ज्ञानेंद्र ने बताया कि आरोपी बेटे को हिरासत में ले लिया गया है। दोनों घायलों का मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।
बड़ी खबरेंView All
गोरखपुर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग