सिरफिरे युवक ने पिता और भाई पर किया जानलेवा हमला, खून से लथपथ देख दूसरा भाई हुआ बेहोश

गोरखपुर में हैरान करने वाली घटना हुई है, यहां एक युवक ने अपने पिता और भाई पर सिर्फ इसलिए जानलेवा हमला कर दिया क्योंकि बारात में जाने के लिए उसे बाइक देने से मना कर दिया गया। इसी बात पर गुस्साए बेटे ने ब्लेड से पिता पर ताबड़तोड़ वार करने लगा, इतना ही नहीं बचाव में आए भाई पर भी उसने हमला कर दिया। इस घटना में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।