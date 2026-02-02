इंस्टाग्राम पर हुई दोस्ती, फिर रचाई शादी… 2 साल बाद युवक की हुई मौत, ससुराल फरार

मौत की खबर मिलते ही कन्हैया के नोएडा में रहने वाले चाचा जितेंद्र और अन्य परिजन अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने बताया कि रात में फोटो भेजा गया था, जिसमें फंदा लगे होने की बात कही गई। लेकिन जब वे आए तो पत्नी और ससुराल वाले गायब मिले। परिजनों का कहना है कि कन्हैया को धमकियां मिल रही थीं। उसने फोन पर परिवार को यह बात बताई थी। वे मानते हैं कि यह हत्या है और शव को फंदे पर लटकाकर दिखाया गया।