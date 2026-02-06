Rinku Singh: क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक, लाखों की लूट, पुलिस अलर्ट

Cricketer Rinku Singh Facebook Account Hack: भारतीय क्रिकेटर रिंकू सिंह का फेसबुक अकाउंट हैक होने का मामला सामने आया है। साइबर ठगों ने न सिर्फ उनकी फेसबुक आईडी का एक्सेस अपने कब्जे में ले लिया, बल्कि अकाउंट से होने वाली मोनेटाइजेशन की कमाई भी अपने खाते में ट्रांसफर कर ली। मामले की शिकायत रिंकू सिंह के भाई ने की है, जिसके बाद साइबर क्राइम थाने में केस दर्ज किया गया है। रिंकू सिंह के भाई सोनू ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि रिंकू सिंह के फेसबुक पेज पर करीब 16 लाख फॉलोअर्स हैं। रिंकू इन दिनों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों और टी20 वर्ल्ड कप की तैयारियों में व्यस्त चल रहे थे। इसी वजह से वे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर ध्यान नहीं दे पा रहे थे। अलीगढ़ में FIR दर्ज हुआ है।