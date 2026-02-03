यूपी के इस जिले में 4 फरवरी को बंद रहेंगे स्कूल, जिलाधिकारी ने जारी किया आदेश, जानें कारण

School Closed in Aligarh on 4 February: यूपी के अलीगढ़ में बढ़ती ठंड को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्रों की सुरक्षा के लिए बड़ा फैसला लिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (डीबीईओ) डॉ. राकेश कुमार सिंह ने जनपद के सभी स्कूलों में 4 फरवरी को छात्र-छात्राओं के लिए अवकाश घोषित किया है। यह आदेश जिलाधिकारी के निर्देशों के अनुसार जारी किया गया है।