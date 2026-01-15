15 जनवरी 2026,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

JLF 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

‘सलमान नहीं, शाहरुख खान हैं देशद्रोही, कोई शक नहीं’, मंत्री ने पलटा बयान; अब क्या कह डाला?

BJP minister On Shahrukh Khan: 'सलमान नहीं, शाहरुख खान हैं देशद्रोही, कोई शक नहीं'। बीजेपी के मंत्री ने अपने पहले दिए बयान से पलटी मार ली। जानिए अब उन्होंने क्या कहा?

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Harshul Mehra

Jan 15, 2026

minister raghuraj singh said shahrukh khan not salman khan is traitor

शाहरुख खान हैं देशद्रोही: बीजेपी मंत्री। फोटो सोर्स (फेसबुक- सलमान एंड शाहरुख खान)

BJP minister On Shahrukh Khan: उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताते हुए यह कह दिया कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। इस बयान के सामने आते ही राजनीति गरमा गई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP पर तीखा हमला शुरू कर दिया।

'सलमान खान एक अच्छे अभिनेता हैं'

बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब मंत्री रघुराज सिंह अपने शब्दों से पीछे हटते नजर आए हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनसे नाम लेने में गलती हो गई थी। उनका कहना है कि वह सलमान खान की नहीं, बल्कि शाहरुख खान की बात कर रहे थे। रघुराज सिंह ने कहा कि सलमान खान एक अच्छे अभिनेता हैं और उनके बारे में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।

मंत्री ने आगे दावा किया कि उनका इशारा शाहरुख खान की ओर था और वही देशद्रोही हैं। उनके इस यू-टर्न के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ता दिख रहा है और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है।

मंत्री रघुराज सिंह का शाहरुख खान को लेकर बयान

इस पूरे विवाद पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “मैं यह बात शाहरुख खान के लिए कहना चाह रहा था। सलमान खान तो अच्छे अभिनेता हैं। मेरा कहना शाहरुख खान के संदर्भ में था।”

मंत्री रघुराज सिंह का शाहरुख खान को लेकर ताजा बयान

रघुराज सिंह ने आगे कहा कि जब-जब पाकिस्तान पर कोई संकट आता है, तब शाहरुख खान वहां 265 करोड़ रुपये देने की बात करते हैं और भारत में मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं, तब शाहरुख खान इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाते।

'शाहरुख खान देशद्रोही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं'

मंत्री ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया था, लेकिन जुबान फिसलने से गलती से सलमान खान का नाम निकल गया। रघुराज सिंह ने दोहराते हुए कहा, “शाहरुख खान देशद्रोही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।”

पहले क्या दिया था मंत्री रघुराज सिंह ने बयान

गौरतलब है कि इससे पहले मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में दिए एक बयान में फिल्म अभिनेता सलमान खान को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने सलमान खान को देशद्रोही बताते हुए कहा था कि उन्हें पाकिस्तान से अधिक लगाव है और उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। रघुराज सिंह ने आरोप लगाया था कि सलमान खान भारत में रहकर कमाई करते हैं और पैसा पाकिस्तान भेजते हैं।

ये भी पढ़ें

ईंट भट्ठों के लिए खोदे गए गड्ढे में निकली 4 भाइयों की लाशें; कैसे हुई मौत; इलाके में हड़कंप
प्रयागराज
bodies of four brothers found in pit dug for brick kiln how did they die know story prayagraj

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

political

political news

politics

सलमान खान

शाहरुख़ खान

up news

UP News Hindi

UP Politics

uttar pradesh news

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

15 Jan 2026 04:17 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / ‘सलमान नहीं, शाहरुख खान हैं देशद्रोही, कोई शक नहीं’, मंत्री ने पलटा बयान; अब क्या कह डाला?

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होटल में चल रहा था ‘गंदा खेल’… 7 लड़कियां-8 लड़कों को पुलिस ने पकड़ा, सीडी और शराब की बोतलें भी मिलीं

अलीगढ़

‘बाइक रोको मेरा जूता गिर गया है’, चाचा को भतीजी ने ‘चतुराई’ से रुकवाया और फिर….

9th grade student jumped into canal in aligarh upset with her mother
अलीगढ़

अलीगढ़ में भाजपा नेता और युवती की सरेराह भिड़ंत, थाने तक पहुंचा मामला; मां ने तानी चप्पल, विवाद ने पकड़ा तूल

aligarh bjp leader girl fight police case
अलीगढ़

‘मैं लुटेरी दुल्हन नहीं, मेरी कोई शादी नहीं हुई’, थाने पर पहुंची महिला बोली- मेरे साथ अश्लील हरकतें की गई

update in aligarh looteri dulhan case woman narrated entire story to police crime news
अलीगढ़

‘हिंदू होने की सजा मिल रही है’, 27 सालों का दर्द महिला प्रोफेसर ने किया बयां; AMU डीन पर गंभीर आरोप

senior professor rachna kaushal leveled serious allegations against amu dean nafees ahmed ansari
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.