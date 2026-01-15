‘सलमान नहीं, शाहरुख खान हैं देशद्रोही, कोई शक नहीं’, मंत्री ने पलटा बयान; अब क्या कह डाला?

शाहरुख खान हैं देशद्रोही: बीजेपी मंत्री। फोटो सोर्स (फेसबुक- सलमान एंड शाहरुख खान)
BJP minister On Shahrukh Khan: उत्तर प्रदेश सरकार में दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह के एक बयान ने सियासी हलचल तेज कर दी। उन्होंने अभिनेता सलमान खान को देशद्रोही बताते हुए यह कह दिया कि वह पाकिस्तान और बांग्लादेश का समर्थन करते हैं। इस बयान के सामने आते ही राजनीति गरमा गई और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने BJP पर तीखा हमला शुरू कर दिया।
बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब मंत्री रघुराज सिंह अपने शब्दों से पीछे हटते नजर आए हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनसे नाम लेने में गलती हो गई थी। उनका कहना है कि वह सलमान खान की नहीं, बल्कि शाहरुख खान की बात कर रहे थे। रघुराज सिंह ने कहा कि सलमान खान एक अच्छे अभिनेता हैं और उनके बारे में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।
मंत्री ने आगे दावा किया कि उनका इशारा शाहरुख खान की ओर था और वही देशद्रोही हैं। उनके इस यू-टर्न के बाद मामला और अधिक तूल पकड़ता दिख रहा है और राजनीतिक बयानबाजी का दौर जारी है।
इस पूरे विवाद पर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए दर्जा प्राप्त मंत्री रघुराज सिंह ने अपनी बात स्पष्ट करने की कोशिश की। उन्होंने कहा, “मैं यह बात शाहरुख खान के लिए कहना चाह रहा था। सलमान खान तो अच्छे अभिनेता हैं। मेरा कहना शाहरुख खान के संदर्भ में था।”
रघुराज सिंह ने आगे कहा कि जब-जब पाकिस्तान पर कोई संकट आता है, तब शाहरुख खान वहां 265 करोड़ रुपये देने की बात करते हैं और भारत में मॉब लिंचिंग जैसे मुद्दों पर बयान देते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और उनकी हत्याएं की जा रही हैं, तब शाहरुख खान इसके विरोध में कोई आवाज नहीं उठाते।
मंत्री ने कहा कि इसी वजह से उन्होंने शाहरुख खान का नाम लिया था, लेकिन जुबान फिसलने से गलती से सलमान खान का नाम निकल गया। रघुराज सिंह ने दोहराते हुए कहा, “शाहरुख खान देशद्रोही हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है।”
गौरतलब है कि इससे पहले मंत्री रघुराज सिंह ने अलीगढ़ में दिए एक बयान में फिल्म अभिनेता सलमान खान को लेकर तीखी टिप्पणी की थी। उन्होंने सलमान खान को देशद्रोही बताते हुए कहा था कि उन्हें पाकिस्तान से अधिक लगाव है और उन्हें वहीं चले जाना चाहिए। रघुराज सिंह ने आरोप लगाया था कि सलमान खान भारत में रहकर कमाई करते हैं और पैसा पाकिस्तान भेजते हैं।
बड़ी खबरेंView All
अलीगढ़
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग