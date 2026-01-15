‘सलमान नहीं, शाहरुख खान हैं देशद्रोही, कोई शक नहीं’, मंत्री ने पलटा बयान; अब क्या कह डाला?

बयान को लेकर बढ़ते विवाद के बीच अब मंत्री रघुराज सिंह अपने शब्दों से पीछे हटते नजर आए हैं। उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि उनसे नाम लेने में गलती हो गई थी। उनका कहना है कि वह सलमान खान की नहीं, बल्कि शाहरुख खान की बात कर रहे थे। रघुराज सिंह ने कहा कि सलमान खान एक अच्छे अभिनेता हैं और उनके बारे में उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा है।