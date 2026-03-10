‘आपके बिना कैसे चलेगी मेरी जिंदगी…’ T20 वर्ल्ड कप जीत के बाद पिता के लिए इमोशनल पोस्ट, टूट गए रिंकू सिंह

विश्व कप जीत के बाद रिंकू ने सोशल मीडिया पर एक बहुत भावुक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि इतने दिनों तक आपसे बात न करने का दर्द पहले कभी नहीं सहा। अब आपके बिना जिंदगी की कल्पना करना भी मुश्किल है। रिंकू ने कहा कि पापा, आपने मुझे सिखाया था कि फर्ज सबसे पहले आता है। इसी सोच के साथ मैं मैदान पर उतरा और कोशिश की कि आपका सपना पूरा कर सकूं। आज सपना पूरा हो गया, लेकिन काश आप इस पल में मेरे साथ होते।