6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

अलीगढ़

“बीजेपी नेता की दबंगई कैमरे में कैद, पड़ोसी के सीने पर तानी पिस्तौल… फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला”

यूपी के अलीगढ़ में मामूली बातचीत में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। आरोपी बीजेपी नेता बताया जा रहा है। बातचीत के दौरान उसने अपने पड़ोसी के सीने पर पिस्तौल तान दी। जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

2 min read
Google source verification

अलीगढ़

image

Mahendra Tiwari

Mar 06, 2026

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

फोटो सोर्स वायरल वीडियो स्क्रीनशॉट

अलीगढ़ के बन्ना देवी थाना क्षेत्र में पड़ोसियों के बीच हुआ विवाद उस समय गंभीर हो गया। जब एक व्यक्ति ने लाइसेंसी पिस्तौल निकालकर सामने वाले के सीने पर तान दी। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

अलीगढ़ के कोतवाली बन्ना देवी क्षेत्र स्थित रघुवीरपुरी इलाके में एक व्यक्ति द्वारा पड़ोसी पर पिस्तौल तानने का मामला सामने आया है। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई और आरोपी को हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि आरोपी हेमंत गर्ग नाम का व्यक्ति है। जिसे स्थानीय लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ बता रहे हैं। जानकारी के अनुसार उसका अपने पड़ोसी विशाल शर्मा से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था। कहा जा रहा है कि बहस बढ़ने के बाद आरोपी ने गुस्से में अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकाल ली। और सीधे पड़ोसी के सीने पर तान दी।

युवक ने हिम्मत दिखाते हुए आरोपी के हाथ से छीन ली पिस्टल

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग डर के कारण दूरी बनाकर खड़े हो गए। इसी बीच एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर आरोपी के हाथ से पिस्तौल छीन ली। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरी घटना को मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा भी हो रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत भी दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

पुलिस ने आरोपी को लिया हिरासत में कर रही पूछताछ

नगर क्षेत्र के सीओ का कहना है कि 5 मार्च 2026 को दोपहर करीब तीन बजे पुलिस को सूचना मिली थी कि रघुवीरपुरी इलाके में दो पक्षों के बीच झगड़ा हो रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची। प्राथमिक जांच में सामने आया कि हेमंत गर्ग ने अपने पड़ोसी विशाल शर्मा के साथ विवाद के दौरान अपनी लाइसेंसी पिस्तौल निकालकर उसे धमकाया था। पुलिस ने आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

06 Mar 2026 02:27 pm

Published on:

06 Mar 2026 02:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / “बीजेपी नेता की दबंगई कैमरे में कैद, पड़ोसी के सीने पर तानी पिस्तौल… फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला”

बड़ी खबरें

View All

अलीगढ़

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

होली खेल कर लौट रहे बाइक सवार युवक पर अंधाधुन फायरिंग…एक की मौत साथी घायल, ये वजह आई सामने

सांकेतिक तस्वीर फोटो जेनरेट AI
अलीगढ़

मन लगाकर मैच खेलना बेटा” रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द सुन रो पड़े सभी

रिंकू सिंह के पिता के आखिरी शब्द ने देश को भावुक किया: दर्द में भी बेटे के सपनों के लिए दुआ करते रहे पिता (फोटो सोर्स : noida WhatsApp News Group)
अलीगढ़

नहीं पूरी हो पाई रिंकू सिंह के पिता की आखिरी इच्छा, अधूरी रह गई ख्वाहिश…रहेगा उम्रभर मलाल

अलीगढ़

रिंकू ने नहीं बड़े भाई ने दी है पिता को मुखाग्नि, टी-20 वर्ल्ड कप छोड़कर लौटे घर

अलीगढ़

रिंकू सिंह के पिता की उठी अर्थी, क्रिकेटर ने नम आंखों से दिया कंधा, थोड़ी देर में होगा अंतिम संस्कार

रिंकू सिंह ने नम आंखों से दी अंतिम विदाई
अलीगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.