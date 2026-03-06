“बीजेपी नेता की दबंगई कैमरे में कैद, पड़ोसी के सीने पर तानी पिस्तौल… फिर जो हुआ वो चौंकाने वाला”

घटना के दौरान वहां मौजूद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। आसपास के लोग डर के कारण दूरी बनाकर खड़े हो गए। इसी बीच एक युवक ने हिम्मत दिखाते हुए आगे बढ़कर आरोपी के हाथ से पिस्तौल छीन ली। जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। इस पूरी घटना को मौके पर मौजूद किसी व्यक्ति ने अपने मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर लिया। और बाद में यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और स्थिति को नियंत्रित किया। इस घटना को लेकर क्षेत्र में काफी चर्चा भी हो रही है। पीड़ित पक्ष की ओर से थाने में लिखित शिकायत भी दी गई है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।