नहीं पूरी हो पाई रिंकू सिंह के पिता की आखिरी इच्छा, अधूरी रह गई ख्वाहिश…रहेगा उम्रभर मलाल

रिंकू सिंह के पिता की ख्वाहिश थी कि वह अपने क्रिकेटर बेटे को शादी का सेहरा बांधे हुए देखे। लेकिन, उनकी यह ख्वाहिश हकीकत नहीं बन पाई। रिंकू सिंह को इस बात का ताउम्र मलाल रहेगा कि उनके पिता यह सुअवसर देख नहीं पाए और शादी से कुछ महीने पहले ही परिवार को छोड़कर अनंत यात्रा पर निकल गए।