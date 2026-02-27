नोएडा से अलीगढ़ पहुंचा रिंकू सिंह के पिता का पार्थिव शरीर, 3 दिन से अस्पताल में साथ थीं मंगेतर प्रिया सरोज!

Rinku Singh Father Passed Away: भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार बल्लेबाज रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह का पार्थिव शरीर ग्रेटर नोएडा से उनके पैतृक गांव अलीगढ़ लाया गया है। सूत्रों के मुताबिक, शाम को अलीगढ़ में ही अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरा परिवार इस दुख में डूबा हुआ है। रिंकू सिंह के भाई और अन्य रिश्तेदार अंतिम विदाई की तैयारियां कर रहे हैं। उनके पिता खानचंद सिंह का निधन शुक्रवार सुबह करीब 4.36 बजे हो गया। वे 60 साल के थे और स्टेज-4 लिवर कैंसर से लंबे समय से जूझ रहे थे। हालत बिगड़ने पर उन्हें अलीगढ़ से ग्रेटर नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटलमें भर्ती किया गया था। वहां उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया था। अस्पताल ने निधन की पुष्टि की है।