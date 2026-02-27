कैंसर से जंग हार गए रिंकू सिंह के पिता, गैस सिलेंडर डिलीवरी कर बनाया बेटे को स्टार

डॉक्टर वर्मा ने बताया कि यदि मरीज के गॉलब्लैडर में काफी समय से पथरी है, तो उसकी संभावना है कि यह गॉलब्लैडर या लिवर कैंसर का रूप ले सकता है। इसके साथ ही पुरुष में यदि काफी समय से प्रोस्टेट की दिक्कत है, तो जल्द से जल्द डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि यह भी आगे चलकर पुरुषों में कैंसर का कारण बन सकता है। डॉक्टर वर्मा ने बताया कि सही समय पर इन लक्षणों को पहचान कर मरीज की जान बचाई जा सकती है।