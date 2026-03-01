रिंकू सिंह का योगी सरकार को शुक्रिया: आरएसओ पद पर नियुक्ति को बताया गर्व की बात

रिंकू सिंह ने अपने वीडियो संदेश की शुरुआत बड़े ही विनम्र अंदाज में की। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का धन्यवाद करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने एशियन गेम्स में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें सम्मान राशि दी है जो उनके जैसे खिलाड़ी के लिए बहुत बड़ा प्रोत्साहन है। रिंकू ने आरएसओ पद पर अपनी नियुक्ति को लेकर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यह उनके लिए गर्व का विषय है कि उन्हें अपने प्रदेश की सेवा करने का मौका मिल रहा है।