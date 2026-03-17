सिपाही भाइयों ने अस्पताल में घुसकर बहन के प्रेमी को मारी सिर में गोली, AMU के छात्रनेता का है भाई

वेदपाल और मथुरा निवासी युवती के बीच लगभग 5 साल से अफेयर था। वेदपाल खैर थाना के अहरौला गांव निवासी का निवासी था। मथुरा के गोविंद नगर की रहने वाली युवती के पिता-चाचा, भाई सभी पुलिस और PAC में तैनात हैं। युवती के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे। वह वेदपाल से युवती की शादी नहीं करवाना चाहते थे। युवती के परिजनों ने उसकी शादी राया थाना क्षेत्र में तय की थी। शादी की भनक लगते ही वेदपाल युवती के घर पहुंचा और हंगामा किया। इस दौरान दोनों पक्षों में मारपीट हुई और वेदपाल का हाथ टूट गया। इस दौरान वेदपाल 15 दिन के लिए जेल में भी रहा था।