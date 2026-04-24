यूपी के इस कॉलेज में ‘गोलू लंगूर’ करता है नौकरी, 12 हजार रुपए मिलती है सैलरी, 9 घंटे देता है ड्यूटी

Golu Langur Aligarh College : उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की यह खबर आपको थोड़ा चौंका सकती है। मामला है एक कॉलेज का और यहां पर ड्यूटी देता है एक लंगूर, जिसका नाम है गोलू। 12 हजार रुपए सैलरी मिलती है। ड्यूटी की टाइमिंग भी निर्धारित है। कॉलेज प्रशासन गोलू लंगूर को अन्य कर्मचारियों के साथ ही सैलरी देता है। कॉलेज प्रशासन ने गोलू लंगूर को बाकायदा सिक्योरिटी गार्ड के पद पर नियुक्त कर रखा है।