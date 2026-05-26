हादसा या हत्या? डंपर चालक ने बाइक सवार को टक्कर मारी, गाड़ी बैक करके सिर कुचल दिया, फिर अपने ही वाहन में लगाई आग

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित ग्रामीणों को समझने का प्रयास किया। ग्रामीणों का कहना था कि जब तक डंपर चालक नहीं पकड़ा जाता है, वह लोग मौके से नहीं हटेंगे। इस बीच मुकीमपुर के साथ दादो, छर्रा थाना पुलिस भी मौके पर बुला ली गई। पुलिस ने घेरेबंदी करके डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया, तब कहीं ग्रामीणों का आक्रोश शांत हुआ। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दे दिया। क्षेत्राधिकारी छर्रा कमलेश कुमार ने बताया कि मिली तहरीर के आधार आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी व डंपर चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है।