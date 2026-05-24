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अलीगढ़ में 13,000 वर्ग मीटर में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार, UP के खिलाड़ियों को मिलेंगी कई बड़ी सुविधाएं

उत्तर प्रदेश सरकार खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। पश्चिमी यूपी के अलीगढ़ में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (World Class Sports complex) बनकर तैयार हो गया है। योगी सरकार जल्द ही इसे जनता को समर्पित करेगी।

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अलीगढ़

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Vinay Shakya

May 24, 2026

Yogi Adityanath

Yogi Adityanath(Image-ANI)

योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) सरकार खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा देने जा रही है। योगी सरकार खेलों को बढ़ावा देने के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में बने विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को जनता को सौंपेगी। सरकार के इस निर्णय से खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने का मौका मिलेगा। अलीगढ़ में ओलंपिक स्टैंडर्ड इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स (Olympic Standard Indoor Sports Complex) बनकर तैयार हो गया है।

अलीगढ़ में 13,000 वर्ग मीटर में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स तैयार

अलीगढ़ में 13,000 वर्ग मीटर में ओलंपिक स्टैंडर्ड इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के निर्माण में 57 करोड़ रुपए से अधिक का खर्च हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ जल्द ही इसे जनता को समर्पित करेंगे। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस यह परिसर अलीगढ़ ही नहीं, बल्कि पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद और नए अवसरों का केंद्र बनने जा रहा है।

नगर आयुक्त ने दी जानकारी

अलीगढ़ नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि यह मंडल का पहला ऐसा विश्वस्तरीय इन्डोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, जहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप खेल सुविधाएं विकसित की गई हैं। योगी सरकार की मंशा केवल स्टेडियम बनाना नहीं, बल्कि गांवों, कस्बों और छोटे शहरों की प्रतिभाओं को ऐसा मंच देना है, जहां से वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर तक अपनी पहचान बना सकें।

स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मिलेंगी की आधुनिक सुविधाएं

नगर आयुक्त ने बताया कि इस विशाल खेल परिसर की सबसे बड़ी खासियत इसका राष्ट्रीय स्तर का स्विमिंग पूल है। अत्याधुनिक तकनीक से तैयार यह पूल भविष्य में राज्य और राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के आयोजन का केंद्र बन सकता है। अब तक बड़े शहरों पर निर्भर रहने वाले अलीगढ़ मंडल के तैराकों को अपने ही शहर में उच्च स्तरीय अभ्यास और प्रतियोगिताओं का अवसर मिलेगा। कॉम्प्लेक्स में आधुनिक मल्टीपर्पज हॉल भी बनाया गया है, जहां विभिन्न इनडोर खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जा सकेंगी।

बैडमिंटन और बास्केटबॉल कोर्ट को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है। इसके साथ ही बिलियर्ड्स रूम और हाईटेक जिम की सुविधा भी खिलाड़ियों को उपलब्ध कराई गई है। पेशेवर प्रशिक्षण और फिटनेस को ध्यान में रखते हुए तैयार यह परिसर खिलाड़ियों को बड़े शहरों जैसी सुविधाएं देगा। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को केवल अभ्यास केंद्र नहीं, बल्कि बड़े खेल आयोजनों के लिए एक सम्पूर्ण स्पोर्ट्स हब के रूप में विकसित किया गया है।

दर्शकों की सुविधा के लिए अत्याधुनिक स्पेक्टेटर गैलरी बनाई गई है, जहां बड़ी संख्या में लोग बैठकर प्रतियोगिताओं का आनंद ले सकेंगे। इसके अलावा वीआईपी रूम, मीडिया रूम और आधुनिक लाउंज क्षेत्र भी तैयार किए गए हैं, जिससे राष्ट्रीय स्तर के आयोजन आसानी से कराए जा सकेंगे। इससे अलीगढ़ भविष्य में बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी के लिए भी तैयार माना जा रहा है।

अब जाने की जरूरत नहीं, अलीगढ़ में मिलेंगी की सुविधाएं

नगर आयुक्त प्रेम प्रकाश मीणा ने बताया कि इस कॉम्प्लेक्स के शुरू होने के बाद अलीगढ़ और आसपास के जिलों के खिलाड़ियों को प्रशिक्षण के लिए दिल्ली, नोएडा या लखनऊ जैसे शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। अब स्थानीय प्रतिभाओं को अपने क्षेत्र में ही विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। इससे आर्थिक रूप से कमजोर लेकिन प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। आने वाले समय में यह परिसर अलीगढ़ को उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्पोर्ट्स सेंटर के रूप में स्थापित करेगा। यहां नियमित प्रशिक्षण और प्रतियोगिताओं के आयोजन से राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी तैयार होने की संभावना बढ़ेगी।

स्थानीय लोगों का मानना है कि यह परियोजना आने वाले समय में अलीगढ़ के लिए गेम चेंजर साबित होगी। जिस अलीगढ़ की पहचान अब तक ताला उद्योग और शैक्षणिक संस्थानों से जुड़ी रही, वहीं अब यह शहर खेल प्रतिभाओं के नए केंद्र के रूप में भी उभर सकता है। वहीं, स्थानीय खिलाड़ियों का कहना है कि विश्वस्तरीय सुविधाओं के साथ अभ्यास का मौका मिलने से अब उनके सपनों को नई उड़ान मिलेगी। खेल जगत को उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में अलीगढ़ से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कई खिलाड़ी निकलेंगे और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे।

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Published on:

24 May 2026 08:39 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / अलीगढ़ में 13,000 वर्ग मीटर में वर्ल्ड क्लास स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार, UP के खिलाड़ियों को मिलेंगी कई बड़ी सुविधाएं

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