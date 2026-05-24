UPSC की तैयारी कर रही छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म: कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ पिलाया, 3 दिनों तक बंधक बनाया, डरा देगी यह वारदात

पुलिस को दी गई तहरीर के मुताबिक, पीड़िता UPSC की तैयारी कर रही है। वह जौनपुर से दिल्ली जा रही थी। इसी दौरान युवती के एक परिचित ने उसे झांसा देकर लखनऊ में चारबाग रेलवे स्टेशन पर उतार लिया। इसके बाद आरोपी ने युवती को कोल्ड ड्रिंक्स में नशीला पदार्थ मिलाकर पिला दिया। नशीला पदार्थ पिलाकर आरोपी ने अपने 2 अन्य दोस्तों के साथ मिलकर युवती को बंधक बना लिया और एकांत स्थान पर ले गया। एकांत स्थान पर ले जाकर आरोपियों ने युवती को 3 दिनों तक बंधक बनाकर लगातार गैंगरेप किया।