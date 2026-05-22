‘कॉकरोच’ बनकर सरकारी ऑफिस में घुस गया शख्स, मच गया बवाल, देखें वीडियो

समाज सेवी दीपक शर्मा ने बताया कि कॉकरोच का भेष रखना मजबूरी है। जिस तरह से CJI ने बयान दिया पढ़े-लिखे युवकों को लेकर, जिसको लेकर पूरा युवक वर्ग गुस्से में है। देश के प्रथम न्याय पालिका के जज ने जो बयान दिया, वो निंदनीय है। कॉकरोच का भेष धारण करके नगर निगम पहुंचे दीपक शर्मा ने बताया कि उनका मुख्य यमुना में प्रदूषण का है। प्रदूषण के साथ-साथ उन्होंने भ्रष्टाचार का भी मुद्दा उठाया। दीपक के मुताबिक, लोग सरकारी कार्यालय में अपनी फरियाद लेकर आते हैं। सरकारी कार्यालय आते-जाते हुए लोगों की चप्पल घिश जाती है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है।