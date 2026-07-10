68500 शिक्षक भर्ती पर OBC अभ्यर्थियों को राहत की उम्मीद, पिछड़ा वर्ग आयोग ने परिणाम संशोधित करने की सिफारिश दोहराई

आयोग के इस फैसले के बाद वर्षों से न्याय की मांग कर रहे हजारों OBC अभ्यर्थियों में नई उम्मीद जगी है। मामले की पैरवी कर रहे अभ्यर्थी तूफान सिंह ने आयोग के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि आयोग ने दूसरी बार OBC अभ्यर्थियों के संवैधानिक अधिकारों को मान्यता दी है। उन्होंने राज्य सरकार से आयोग की संस्तुतियों को जल्द लागू कर संशोधित परिणाम जारी करने और पात्र अभ्यर्थियों को नियुक्ति का अवसर देने की मांग की है।