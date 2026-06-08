‘नींबू, चाकू और शरीर पर सिंदूर’, रातभर से लापता युवक खंडहर में मिला, क्या है पूरा मामला

स्थानीय लोगों की माने तो खंडहर के अंदर शिवकुमार बेहोश पड़ा था। उसके दोनों हाथ और पैर बुरी तरह से बंधे हुए थे। साथ ही उसका पूरा शरीर सिंदूर से सना हुआ था। मौके का दृश्य किसी खौफनाक फिल्म से कम नहीं था। वहां पास ही जमीन में एक धारदार चाकू भी धंसा हुआ था। इसके अलावा कलावा लिपटा हुआ नारियल, सिंदूर में सने हुए नींबू और जमीन पर कई तांत्रिक निशान भी बने हुए थे। इन सभी चीजों को देखकर साफ लग रहा था कि वहां किसी बड़े तांत्रिक अनुष्ठान या नरबलि की तैयारी चल रही थी।