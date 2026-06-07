अलीगढ़ पुलिस में बड़ा एक्शन: 7 दरोगा और एक चालक सस्पेंड, भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोपों पर जांच शुरू

अलीगढ़ पुलिस विभाग में कार्यप्रणाली को लेकर बड़ी कार्रवाई सामने आई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) नीरज जादौन ने विभिन्न थानों में तैनात सात उपनिरीक्षकों और एक आरक्षी चालक को निलंबित कर दिया है। इन सभी पर अलग-अलग मामलों में लापरवाही, अनुशासनहीनता, भ्रष्ट आचरण और विभागीय जिम्मेदारियों के निर्वहन में गंभीर चूक के आरोप लगे हैं। एसएसपी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार थाना रोरावर में तैनात उपनिरीक्षक संजय यादव और आरक्षी चालक राजवीर सिंह पर थाने से जुड़ी गोपनीय जानकारियां बाहरी लोगों तक पहुंचाने तथा संदिग्ध गतिविधियों में शामिल रहने के आरोप हैं। दोनों पर अपने कर्तव्यों के निर्वहन में गंभीर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है।