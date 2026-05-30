अलीगढ़ में बड़ा हादसा: लिफ्ट के नीचे दबकर प्रॉपर्टी डीलर की मौत, 20 दिन पहले सिर से उठ गया था मां का साया

हरिओम वर्मा अपने चार भाइयों में सबसे बड़े थे। उनके परिवार में पत्नी, दो बेटे और एक बेटी है। बड़े बेटे और बेटी की शादी हो चुकी है। उनकी बेटी नोएडा में रहती है। इस हादसे ने परिवार को पूरी तरह तोड़कर रख दिया है। परिजनों के अनुसार महज 20 दिन पहले ही हरिओम वर्मा की मां का भी निधन हुआ था। मां के जाने के शोक से परिवार अभी उबरा भी नहीं था कि घर के मुखिया की इस तरह अचानक हुई मौत से परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।