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अलीगढ़

भाजपा नेता के पिता की हत्या, गला रेतकर आंखें फोड़ीं, मुंह में कागज ठूंसा, घाव में सीमेंट भरा

Aligarh Murder News : अलीगढ़ में भाजपा नेता के पिता नरोत्तम सिंह की रूह कंपा देने वाली हत्या। आरोपी कन्हैया ने गला रेतने के बाद आंखें फोड़ीं और घावों में सीमेंट भर दिया। निर्माणाधीन मकान में मिला शव।

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अलीगढ़

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Avaneesh Kumar Mishra

Apr 22, 2026

भाजपा नेता के पिता की बेरहमी से हत्या, PC- Patrika

अलीगढ़ : अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के चिल्कौरा नगरिया (चिलकौरा की नगरिया) में मंगलवार को एक बेहद जघन्य और निर्मम हत्या ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा (BJYM) महानगर क्वार्सी मंडल मंत्री पंकज राजपूत के पिता और स्थानीय कारोबारी नरोत्तम सिंह (55) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए मृतक की आंखें फोड़ दीं, मुंह में अखबार/कागज ठूंस दिया और घावों में सीमेंट भी भर दिया। हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में बंद करके आरोपी फरार हो गए।

मंगलवार सुबह करीब 10 बजे नरोत्तम सिंह अपनी पत्नी पूनम देवी के साथ धौर्रा माफी इलाके के खेत में पशुओं के लिए बरसीम काट रहे थे। इसी दौरान उनका पड़ोसी और पूर्व परिचित कन्हैया वहां पहुंचा। उसने नरोत्तम सिंह से अपनी स्कूटी/स्कूटर पर चिल्कौरा नगरिया स्थित निर्माणाधीन मकान तक छोड़ देने को कहा।

निर्माणाधीन मकान को लेकर हुआ विवाद

निर्माणाधीन मकान पहुंचने के बाद दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद बढ़ने पर मुख्य आरोपी कन्हैया ने अपने साथियों की मदद से नरोत्तम सिंह पर हमला कर दिया। हमलावरों ने चाकू से उनका गला रेत दिया, आंखें फोड़ डालीं, मुंह में कागज ठूंस दिया और घावों में सीमेंट भर दिया। शव को उसी मकान के कमरे में छोड़कर आरोपी मौके से फरार हो गए और मकान का ताला लगा दिया।

दोपहर तक नरोत्तम सिंह घर नहीं लौटे तो परिवार ने उनकी तलाश शुरू कर दी। शाम को कन्हैया और उसके परिवार से पूछताछ की गई तो संतोषजनक जवाब नहीं मिला। शक होने पर परिजनों ने निर्माणाधीन मकान का ताला खुलवाया तो अंदर खून से लथपथ शव पड़ा मिला। इस भयानक दृश्य को देखकर पूरे परिवार के होश उड़ गए।

मौके पर पहुंची फॉरेंसिक टीम

घटना की सूचना मिलते ही क्वार्सी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। मुख्य आरोपी कन्हैया फरार है, लेकिन पुलिस ने उसके दो भाइयों नंदकिशोर और दूसरे भाई को हिरासत में ले लिया और उनसे गहन पूछताछ शुरू कर दी है। मौके से एक चाकू भी बरामद किया गया है, जिसका इस्तेमाल हत्या में हुआ माना जा रहा है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वॉड और फील्ड यूनिट ने साक्ष्य एकत्र किए हैं।

एसएसपी नीरज जादौन समेत भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा। अभी तक हत्या की सही वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मुख्य आरोपी कन्हैया को पकड़ने के लिए पूरे जिले में तलाश अभियान चला रही है।

दो घंटे तक उठने नहीं दिया गया शव

पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश फैला हुआ है। आक्रोशित भीड़ ने आरोपियों के घरों पर बुल्डोजर चलाने की मांग करते हुए करीब दो घंटे तक शव को नहीं उठने दिया। परिजनों ने पुलिस को कड़ी कार्रवाई का आश्वासन मिलने के बाद ही शव पोस्टमॉर्टम के लिए सौंपा। नरोत्तम सिंह सिटी एनर्जी नामक पेट्रोल पंप चलाते थे और कौड़ियागंज में तीन ईंट भट्ठे भी उनके थे। परिवार में पत्नी, बेटा पंकज राजपूत (भाजपा युवा मोर्चा मंडल मंत्री) और दो बेटियां पिंकी व चांदनी शामिल हैं।

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Published on:

22 Apr 2026 08:02 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Aligarh / भाजपा नेता के पिता की हत्या, गला रेतकर आंखें फोड़ीं, मुंह में कागज ठूंसा, घाव में सीमेंट भरा

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