भाजपा नेता के पिता की हत्या, गला रेतकर आंखें फोड़ीं, मुंह में कागज ठूंसा, घाव में सीमेंट भरा

अलीगढ़ : अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र के चिल्कौरा नगरिया (चिलकौरा की नगरिया) में मंगलवार को एक बेहद जघन्य और निर्मम हत्या ने पूरे जिले को स्तब्ध कर दिया। भाजपा युवा मोर्चा (BJYM) महानगर क्वार्सी मंडल मंत्री पंकज राजपूत के पिता और स्थानीय कारोबारी नरोत्तम सिंह (55) की धारदार हथियार से गला रेतकर हत्या कर दी गई। हमलावरों ने क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए मृतक की आंखें फोड़ दीं, मुंह में अखबार/कागज ठूंस दिया और घावों में सीमेंट भी भर दिया। हत्या के बाद शव को निर्माणाधीन मकान में बंद करके आरोपी फरार हो गए।