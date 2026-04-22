छोटे भाई की सांप काटने से हुई मौत, खबर सुनकर बड़े भाई को लगा सदमा हार्ट अटैक से गई जान

बागपत : उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में एक ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। किरठल (करिठल) गांव में मंगलवार को दो सगे भाइयों की कुछ ही घंटों के अंतराल में मौत हो गई। छोटे भाई को खेत में सांप ने काट लिया, जबकि बड़े भाई को छोटे भाई की मौत की खबर सुनकर इतना गहरा सदमा लगा कि उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्होंने भी दम तोड़ दिया।