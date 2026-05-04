दोस्त की पत्नी के साथ तीन जिगरी दोस्तों के थे अवैध संबंध, यारी में गद्दारी के बाद किया बड़ा कांड

2 मई की रात आरोपियों ने मूलचंद को पार्टी के बहाने ट्यूबवेल पर बुलाया। वहां चारों दोस्तों ने बीयर और शराब का दौर चलाया। घंटों तक शराब पीने के बाद मूलचंद पूरी तरह नशे में धुत हो गए और अपना बचाव करने लायक हालत में नहीं रहे। इसी का फायदा उठाते हुए विशाल, दीपक और रिंकू ने पास पड़ी ईंट उठाई और क्रूरता से उसके सिर पर बार-बार वार करने शुरू कर दिए। निर्मम प्रहारों से मूलचंद की मौके पर ही मौत हो गई। घटनास्थल पर शराब की खाली बोतलें, खून से सनी ईंटें और अन्य सबूत बिखरे पड़े थे, जो इस हत्याकांड की भयावहता को दर्शाते थे।