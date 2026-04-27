चाची ‘आई लव यू’ बोलना युवकों को पड़ा भारी, बीच सड़क पर युवती ने पुलिस बुला चारों युवकों को करवा दी जेल की सैर

पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनते ही मनचलों के चेहरे उतर गए। कोतवाली बड़ौत की टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दी। कार से शराब की बोतल बरामद हुई। तीन युवकों को मौके पर ही दबोच लिया गया। शुभम, विक्रांत और विनीत। चौथा साथी भाग निकला, उसकी तलाश जारी है। युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों आरोपियों ने थाने में माफी मांगी, लेकिन अब जेल की राह पकड़नी पड़ेगी।