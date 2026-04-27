27 अप्रैल 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बागपत

चाची ‘आई लव यू’ बोलना युवकों को पड़ा भारी, बीच सड़क पर युवती ने पुलिस बुला चारों युवकों को करवा दी जेल की सैर

Baghpat News : बागपत के बड़ौत में दिल्ली-बड़ौत हाईवे पर युवतियों से 'चाची आई लव यू' कहकर छेड़खानी करना चार युवकों को भारी पड़ा। युवती के साहस और डायल 112 की मुस्तैदी से तीन आरोपी गिरफ्तार, अब सलाखों के पीछे काटेंगे रात।

2 min read
Google source verification

बागपत

image

Avaneesh Kumar Mishra

Apr 27, 2026

लड़की ने युवकों पर करवाया मुकदमा, PC- Patrika

बागपत : शाम रात की तरफ बढ़ रही थी…धीरे-धीरे अंधेरा हो रहा था। वाहन आ जा रहे थे। लोग दिनभर की चिलचिलाती गर्मी के बाद घर और जरूरतों का सामान लेकर लौट रहे थे। यातायात सामान्य था। इसी बीच दिल्ली-बड़ौत हाईवे पर कोतवाली बड़ौत क्षेत्र में एक बैंक्वेट हॉल के पास का मंजर एकदम बदल चुका था हर कोई आसपास से गुजरने वाला व्यक्ति असहज था। दिल्ली-बड़ौत हाईवे पर एक युवती उसकी बहन और भाभी अस्पताल से दवाई लेकर लौट रही थी।

इसी बीच एक कार में 4 युवक सवार होकर आए। वह चारों शराब के नशे में धुत्त थे। तभी एक युवक ने कार का शीशा नीचे करके चिल्लाया- चाची आई लव यू। इसके बाद चारों युवक उन युवतियों पर अश्लील फब्तियां कसने लगे। पीछे से गंदी-गंदी हरकतें करने लगे…अश्लील इशारे किया।

मनचलों की हरकत से परेशान युवती बीच सड़क पर खड़ी हो गई। युवती ने अपने मोबाइल में डायल-112 पर फोन लगाया और पुलिस को बुला लिया।

पुलिस की गाड़ी की सायरन सुनते ही मनचलों के चेहरे उतर गए। कोतवाली बड़ौत की टीम ने तुरंत घेराबंदी कर दी। कार से शराब की बोतल बरामद हुई। तीन युवकों को मौके पर ही दबोच लिया गया। शुभम, विक्रांत और विनीत। चौथा साथी भाग निकला, उसकी तलाश जारी है। युवती के भाई की तहरीर पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 296 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। तीनों आरोपियों ने थाने में माफी मांगी, लेकिन अब जेल की राह पकड़नी पड़ेगी।

चारों आरोपी नशे में थे धुत्त

चारों आरोपी नशे में धुत्त थे। वह शराब पार्टी करके लौट रहे थे। पुलिस को कार में तलाशी के दौरान शराब की बोतले, चिप्स और गिलास भी मिले। युवती ने आगे बताया, 'हम नर्सिंग होम से लौट रहे थे। इन लोगों ने बहुत गंदी बातें कीं, आगे जाकर रास्ता भी रोक दिया। इसके बाद हमने पुलिस को बुलाया।

ये घटना सिर्फ एक छेड़खानी नहीं, बल्कि नशे में लिप्त कुछ युवकों की मर्दानगी का ढोंग थी। हाईवे पर महिलाओं का अकेले सफर करना आज भी जोखिम भरा है, लेकिन इस बार कहानी अलग थी। युवती ने डर के बजाय साहस चुना। उसने साबित कर दिया कि 112 सिर्फ नंबर नहीं, हथियार है। बागपत पुलिस ने भी तुरंत एक्शन लिया, कोई देरी नहीं, कोई लापरवाही नहीं।

ये भी पढ़ें

बच्चे के साथ सो रही थी पत्नी, पति ने किए ताबड़तोड़ वार, सास को भी मार डाला, ससुर को किया घायल
बलिया
image

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

27 Apr 2026 05:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Bagpat / चाची ‘आई लव यू’ बोलना युवकों को पड़ा भारी, बीच सड़क पर युवती ने पुलिस बुला चारों युवकों को करवा दी जेल की सैर

बड़ी खबरें

View All

बागपत

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

बागपत में मकान बंटवारे को लेकर विवाद, बड़े भाई ने छोटे को पीट-पीटकर मार डाला

crime
बागपत

बागपत में भीषण हादसा: रटौल में गेट से टकराई अनियंत्रित बाइक, मदरसे के 2 छात्रों की मौत

बागपत

छोटे भाई की सांप काटने से हुई मौत, खबर सुनकर बड़े भाई को लगा सदमा हार्ट अटैक से गई जान

बागपत

दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेस-वे पर कितना लगेगा टोल? जानें एक किलोमीटर पर आपको कितना देना होगा टैक्स

बागपत

पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त की हत्या, शराब पिलाकर सीने में मारी गोली, फिर कुएं में फेंकी लाश

पत्नी के शक में युवक की हत्या
बागपत
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.