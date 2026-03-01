रेप पीड़िता से सिपाही बोला- हम तुम एक धर्म के होटल में आकर मुझसे मिलो… व्हाट्सएप कॉल पर मांगे न्यूड फोटो

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र से एक बेहद गंभीर और शर्मनाक मामला सामने आया है। जहां एक सिपाही पर रेप पीड़िता का शोषण करने का आरोप लगा है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी पुलिसकर्मी ने केस दर्ज करने और आरोपी को जेल भेजने के बदले उससे आपत्तिजनक मांगें कीं। पीड़िता, जो जमालपुर इलाके की रहने वाली है। उसने बताया कि जीशान नाम के युवक ने उससे शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। और बाद में मुकर गया। इसके बाद उसने मुख्यमंत्री पोर्टल और स्थानीय थाने में शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच पटवारी नगला चौकी पर तैनात सिपाही इमरान खान को दी गई।