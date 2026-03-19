नोरा फतेही के खिलाफ फतवा जारी, शाही मुफ्ती बोले- ‘सरके चुनर तेरी’ गाना अश्लील, दंड मिलेगा

मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के शाही चीफ मुफ्ती मौलाना चौधरी इफराहीम हुसैन से इस मामले पर सवाल किया गया। उनसे पूछा गया कि आजकल फिल्म The Devil के एक गाने में आपत्तिजनक व अश्लील दृश्य होने की खबरें सामने आ रही है। इस गाने का आम जनता विरोध कर रही है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी नोटिस जारी किया है। एसे में इस तरह के गानों, डांस और अश्लील कंटेंट के बारे में इस्लाम का क्या हुक्म है?