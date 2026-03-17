अस्पताल के वार्ड में घुसे बदमाश… बेड पर लेटे मरीज के सिर में सटाकर मारी गोली मचा हड़कम्प, ये वजह आई सामने

अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में स्थित एक निजी अस्पताल के भीतर मरीज की गोली मारकर हत्या कर देने से इलाके में सनसनी फैल गई। बदमाश वार्ड में घुसकर बेड पर लेटे युवक को निशाना बनाकर फरार हो गए। घटना के बाद अस्पताल में मौजूद मरीजों और तीमारदारों के बीच भगदड़ मच गई। जानकारी के अनुसार खैर क्षेत्र के गांव अहरौला के रहने वाले 32 वर्षीय वेदपाल करीब डेढ़ महीने पहले एक सड़क हादसे में घायल हो गए थे। हादसे में उनका एक हाथ टूट गया था। सोमवार सुबह उन्हें मैरिस रोड स्थित रेणुका हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। अस्पताल के दूसरे तल पर बेड नंबर 15 पर उनका इलाज चल रहा था।