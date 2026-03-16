होटल में प्रेमी संग पहुंची महिला, पति ने पुलिस के साथ मारा छापा, दोनों गिरफ्तार

पति को कुछ दिनों से पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। वह घर से अक्सर बाहर जाने लगी थी और समय पर नहीं लौटती थी। पति ने चुपके-चुपके उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शनिवार को जब पत्नी घर से निकली, तो पति ने भी उसके पीछे-पीछे जाना शुरू किया। वह देखता रहा कि पत्नी रामघाट रोड के एक होटल में गई। वहां उसने एक युवक के साथ कमरे में कमरा लिया। पति को यह देखकर पूरा यकीन हो गया। उसने तुरंत क्वार्सी थाने में फोन करके पूरी बात बताई और पुलिस को साथ चलने के लिए कहा।