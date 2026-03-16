होटल में प्रेमी संग पहुंची महिला, पति ने पुलिस के साथ मारा छापा, दोनों गिरफ्तार

अलीगढ़ में पत्नी प्रेमी के साथ होटल में मिली
Aligarh Crime News: अलीगढ़ के क्वार्सी थाना क्षेत्र में एक बड़ा मामला सामने आया है। एक पति ने अपनी पत्नी को उसके प्रेमी के साथ निजी होटल के कमरे में रंगे हाथों पकड़ लिया। यह घटना रामघाट रोड पर स्थित एक प्राइवेट होटल में हुई। पति को लंबे समय से पत्नी पर शक था, इसलिए वह उसकी हर हरकत पर नजर रख रहा था। आखिरकार शनिवार को उसे पुख्ता सबूत मिल गया और उसने पुलिस की मदद से दोनों को पकड़ लिया।
पति को कुछ दिनों से पत्नी के व्यवहार में बदलाव नजर आ रहा था। वह घर से अक्सर बाहर जाने लगी थी और समय पर नहीं लौटती थी। पति ने चुपके-चुपके उसका पीछा करना शुरू कर दिया। शनिवार को जब पत्नी घर से निकली, तो पति ने भी उसके पीछे-पीछे जाना शुरू किया। वह देखता रहा कि पत्नी रामघाट रोड के एक होटल में गई। वहां उसने एक युवक के साथ कमरे में कमरा लिया। पति को यह देखकर पूरा यकीन हो गया। उसने तुरंत क्वार्सी थाने में फोन करके पूरी बात बताई और पुलिस को साथ चलने के लिए कहा।
पति पुलिस टीम के साथ होटल पहुंचा। पुलिस ने होटल के उस कमरे पर छापेमारी की, जहां पत्नी और उसका प्रेमी साथ थे। दोनों को ऐसे हालत में पकड़ा गया कि कोई बहाना नहीं बन सका। पुलिस ने दोनों को तुरंत कबजे में लिया और तीनों को थाने ले आई। पति ने पूरी घटना पुलिस को विस्तार से बताई। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस ने प्रेमी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 497 (व्यभिचार) के तहत केस दर्ज किया है। इस धारा के तहत शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाने पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं पत्नी को पूछताछ के बाद उसके परिवार के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस का कहना है कि अभी जांच चल रही है। सभी पहलुओं की जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई तय होगी। अभी तक न तो पति की तरफ से और न ही किसी अन्य पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक बयान आया है।
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