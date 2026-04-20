‘ये मिनी पाकिस्तान है… तुझे यहीं काट देंगे’, AMU में डॉक्टर से दो छात्रों ने की गुंडागर्दी; गिरफ्तार

डॉ. कुलवंत सिंह ने बताया कि वे अपनी मित्र छात्रा से मिलने गए थे। लौटते समय अचानक युवकों ने उन्हें घेर लिया, गाली-गलौज की और वीडियो भी बनाया। भीड़ इतनी आक्रामक थी कि उन्होंने खुद को खतरे में महसूस किया और तुरंत पुलिस को फोन किया। यह मामला AMU कैंपस में बाहरी व्यक्तियों के साथ बदसलूकी और सांप्रदायिक रंग की धमकियों को लेकर चर्चा में है। पुलिस आगे की जांच कर रही है।