शादी का झांसा देकर युवती से करता रहा रेप, रिश्तेदारी की आड़ में बनाया संबंध

पीड़ित युवती ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि आरोपी कोई और नहीं बल्कि उसकी अपनी बहन का देवर है। रिश्तेदारी होने के कारण युवक का उसके घर आना-जाना था। इसी दौरान आरोपी ने युवती को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। आरोपी ने उसे भरोसा दिलाया कि वह उससे शादी करेगा। पीड़िता का आरोप है कि शादी का झांसा देकर युवक पिछले काफी समय से उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता रहा। युवती आरोपी के वादे पर भरोसा कर उसके साथ भविष्य के सपने बुनती रही।