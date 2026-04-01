Kedar Nath Yatra 2026: केदारनाथ के लिए हेलीकॉप्टर सेवा का नया किराया, इस दिन से शुरू होगी बुकिंग

अगर आप केदारनाथ की पहाड़ियों में स्थित बाबा के दरबार तक हेलीकॉप्टर से पहुंचना चाहते हैं तो अपनी डायरी में 10 अप्रैल की तारीख नोट कर लीजिए। इसी दिन से हेलीकॉप्टर सेवाओं की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो जाएगी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि केदारनाथ धाम के कपाट 22 अप्रैल को खुल रहे हैं। इसलिए बुकिंग की प्रक्रिया समय रहते शुरू की जा रही है ताकि यात्रियों को ऐन मौके पर भाग-दौड़ न करनी पड़े।