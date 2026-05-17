तेंदुए का खौफ: पौड़ी जिले के 15 स्कूल बंद, नरभक्षी को मारने के लिए बुलाए गए शूटर

Leopard Attack In Pauri: उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में इन दिनों तेंदुए (गुलदार) का खौफ इस कदर बढ़ गया है कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। पौड़ी जिले के कमंद गांव में गुलदार के जानलेवा हमले के बाद हड़कंप मच गया है। एहतियात के तौर पर प्रभावित इलाके के 15 स्कूलों को सोमवार तक के लिए पूरी तरह बंद रखने का आदेश जारी किया गया है। वहीं, आदमखोर हो चुके इस गुलदार को देखते ही गोली मारने के लिए शूटरों की टीम तैनात कर दी गई हैं।