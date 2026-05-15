सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News, CM धामी ने बढ़ाया महंगाई भत्ता

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इन परियोजनाओं से न केवल सरकारी कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि आम जनता को भी आधुनिक पार्किंग व्यवस्था का लाभ मिलेगा। विकास कार्यों से स्थानीय स्तर पर रोजगार सृजन के साथ ही क्षेत्र के विकास को गति मिलेगी। सरकार का प्रयास है कि राज्य कर्मचारी और पेंशनर आर्थिक रूप से सशक्त बने तथा विकास योजनाएं समयबद्ध तरीके से पूरी हों।