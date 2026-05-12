12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

देहरादून

पेट्रोल बचाने स्कूटी से निकले मंत्री जी, लेकिन एक खुलासे ने बढ़ा दिया विवाद, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी पेट्रोल बचाने के संदेश को लेकर चर्चा में आ गए। उन्होंने सरकारी वाहन छोड़कर स्टाफ की स्कूटी से घर जाने का फैसला किया।

2 min read
Google source verification

देहरादून

image

Anuj Singh

May 12, 2026

मंत्री की स्कूटी सवारी बनी चर्चा का विषय

मंत्री की स्कूटी सवारी बनी चर्चा का विषय Source- X (@FarmanSaifi1077)

Dehradun News: उत्तराखंड के कृषि मंत्री गणेश जोशी पेट्रोल बचाने के संदेश को लेकर चर्चा में आ गए हैं। लेकिन यह चर्चा उनके अच्छे इरादे की वजह से नहीं, बल्कि कुछ दूसरी गलतियों की वजह से हुई है। गढ़ी कैंट में एक कार्यक्रम के बाद मंत्री जी ने सरकारी वाहन का इस्तेमाल न करते हुए स्टाफ की स्कूटी से अपने आवास तक जाने का फैसला किया। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा पेट्रोलियम पदार्थ बचाने की अपील को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया। कार्यक्रम समाप्त होने के बाद उन्होंने स्टाफ के एक व्यक्ति से स्कूटी मांगी और उस पर सवार होकर घर के लिए निकल पड़े।

विवाद की वजह

जब मंत्री स्कूटी पर जा रहे थे तो उनके पीछे उनका आधिकारिक वाहन भी चल रहा था। बाद में पता चला कि जिस स्कूटी पर वे सवार थे, उसका इंश्योरेंस और प्रदूषण (पॉल्यूशन) प्रमाणपत्र की मियाद पहले ही निकल चुकी थी। इस बात का पता चलते ही पूरा मामला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इस घटना पर टिप्पणियां करने लगे और इसे लेकर काफी चर्चा हुई।

मंत्री का स्पष्टीकरण

कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस पूरे मामले पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री ने पेट्रोल और डीजल बचाने की अपील की थी। इसी अपील को पूरा करने के लिए उन्होंने छोटी दूरी तय करने के लिए स्कूटी का इस्तेमाल किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह फैसला उन्होंने कार्यक्रम के बाद अचानक लिया था। स्कूटी के मालिक स्टाफ सदस्य ने भी इस मामले में सक्रियता दिखाई। उन्होंने एसएसपी को पत्र लिखकर नियम तोड़ने के लिए जो भी जुर्माना बनता है, उसे लगाने का अनुरोध किया। इससे साफ होता है कि वे खुद इस गलती के लिए जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं।

मंत्री की आगे की योजना

गणेश जोशी ने कहा कि वे भविष्य में भी छोटी दूरी तय करने के लिए दोपहिया वाहन का इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने यह भी बताया कि लंबी दूरी की यात्राओं के लिए वे वाहनों का इस्तेमाल जरूर करेंगे, लेकिन काफिले में चलने वाले अनावश्यक वाहनों की संख्या को कम किया जाएगा। इससे पेट्रोल की बचत होगी और सरकारी खर्च भी घटेगा।

ये भी पढ़ें

उत्तराखंड में भर्ती को लेकर बवाल, 5 घंटे से डटीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, अभ्यर्थियों ने दी आत्महत्या की चेतावनी
देहरादून
नर्सिंग अभ्यर्थियों ने दी आत्महत्या की चेतावनी

खबर शेयर करें:

Published on:

12 May 2026 08:45 am

Hindi News / Uttarakhand / Dehradun / पेट्रोल बचाने स्कूटी से निकले मंत्री जी, लेकिन एक खुलासे ने बढ़ा दिया विवाद, सोशल मीडिया पर हुए ट्रोल

बड़ी खबरें

View All

देहरादून

उत्तराखंड

ट्रेंडिंग

देहरादून: जिस महिला को उत्तराखंड और यूपी की पुलिस खोज रही थी, उसी ने फोन कर बताया- वह बेगूसराय में है

प्रज्ञा सिंह, फोटो सोर्स- परिजन
देहरादून

उत्तराखंड में भर्ती को लेकर बवाल, 5 घंटे से डटीं महिला कांग्रेस अध्यक्ष, अभ्यर्थियों ने दी आत्महत्या की चेतावनी

नर्सिंग अभ्यर्थियों ने दी आत्महत्या की चेतावनी
देहरादून

बदरीनाथ हाईवे पर बड़ा हादसा: 27 लोगों को लेकर जा रही बस पलटी, चीख-पुकार मची, कई घायल

Bus Accident
देहरादून

Haridwar News: जिंदा पत्नी का पति ने फोटो पर थूक कर किया पिंडदान! इस आदत से नाराज था, पूरा मामला जानिए

husband performed pind daan of his living wife by spitting on her photo know whole story haridwar
देहरादून

सपेरों के काले कारनामों का पर्दाफाश: 3 गिरफ्तार, बंद घरों को निशाना बनाकर करते थे लूटपाट

Snake charmers arrested
देहरादून
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.